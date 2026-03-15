El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía.
A lo largo de la tarde, el cielo se tornará ligeramente más nuboso, pero sin llegar a cubrirse por completo. Las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un pico de 16 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 56% y el 61%, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noreste con una velocidad que variará entre 4 y 13 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, la brisa será suave y no se anticipan condiciones adversas.
La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Soutomaior realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. Las condiciones son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia el final de la jornada. El ocaso se producirá a las 19:41, marcando el cierre de un día que, aunque fresco, se presentará como una oportunidad perfecta para disfrutar de la tranquilidad y belleza de Soutomaior.
En resumen, el tiempo de hoy en Soutomaior se caracteriza por cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y apreciar la llegada de la primavera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.
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