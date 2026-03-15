El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Silleda según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 15 de marzo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a llevar un abrigo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto a medida que avanza el día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 75% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes densas, podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán estables y sin eventos significativos de lluvia.
El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es recomendable que los residentes y visitantes de Silleda se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean estar al aire libre.
A medida que el día avance, la visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Esto es algo a tener en cuenta para quienes necesiten desplazarse, ya que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre.
En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto y fresco, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones. La combinación de alta humedad y viento del norte contribuirá a una sensación de frío, por lo que es aconsejable abrigarse bien.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.
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