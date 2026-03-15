El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a llevar un abrigo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto a medida que avanza el día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 75% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes densas, podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán estables y sin eventos significativos de lluvia.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es recomendable que los residentes y visitantes de Silleda se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean estar al aire libre.

A medida que el día avance, la visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Esto es algo a tener en cuenta para quienes necesiten desplazarse, ya que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto y fresco, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones. La combinación de alta humedad y viento del norte contribuirá a una sensación de frío, por lo que es aconsejable abrigarse bien.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.