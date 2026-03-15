El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se eleve ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 67% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque la ausencia de precipitaciones a lo largo del día contribuirá a un ambiente seco y cómodo.

El viento soplará principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h. Esta brisa del norte puede resultar refrescante, especialmente para aquellos que planean pasar tiempo en la playa o en espacios abiertos.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa o deportes acuáticos. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de las hermosas vistas que ofrece la costa de Sanxenxo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a alrededor de 14 grados hacia la tarde-noche. La puesta de sol está prevista para las 19:41, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el puerto.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un viento que, aunque fresco, no será excesivo. Es una excelente oportunidad para aprovechar el entorno natural y las actividades que ofrece esta hermosa localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.