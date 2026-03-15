El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 89% al amanecer, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. A partir de las 9 de la mañana, se espera que el cielo se aclare, con temperaturas que irán en aumento, alcanzando los 10 grados a las 10 de la mañana y subiendo gradualmente hasta los 19 grados en las horas centrales del día. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cómodo y agradable.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del norte y noreste. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves de entre 2 y 5 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevén ráfagas de hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad al aire libre.

A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, con valores que rondarán los 19 grados entre las 2 y las 4 de la tarde. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

Hacia el final del día, la temperatura se situará en torno a los 10 grados a las 11 de la noche, con un cielo que se mantendrá despejado. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero no se prevén precipitaciones, lo que significa que el día concluirá sin lluvias.

En resumen, Salvaterra de Miño disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y condiciones ideales para actividades al aire libre. La niebla matutina dará paso a un ambiente más cálido y despejado, haciendo de este domingo un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.