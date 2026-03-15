El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados en las primeras horas del día, con una ligera brisa del noreste que alcanzará velocidades de hasta 6 km/h.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 12 grados a media mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 83%, lo que podría generar una sensación de frescor en el aire. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 18 grados . El cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevé un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, con algunas nubes poco significativas que no afectarán la claridad del día. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 56%, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y agradable.

El viento, que soplará del norte, incrementará su velocidad a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 16 km/h en las horas pico. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 20:00 horas.

El ocaso se producirá a las 19:41, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer. La noche se presentará despejada, con temperaturas que caerán a 10 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y la ausencia de precipitaciones permitirá que las estrellas sean visibles, brindando una hermosa vista nocturna.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. La ausencia de lluvia y el viento moderado contribuirán a un ambiente fresco y cómodo, perfecto para paseos y encuentros sociales.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.