El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 16 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 11 grados, proporcionando un inicio fresco pero cómodo.

A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 16 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que se espera que baje del 75% en las primeras horas a un 65% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento, que soplará predominantemente del norte, tendrá una velocidad moderada que variará entre 4 y 11 km/h. Durante la mañana, se registrarán rachas de hasta 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se podrán alcanzar los 11 km/h. Esta brisa fresca será un alivio en las horas más cálidas del día, haciendo que la sensación térmica se mantenga agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Ribadumia sin ningún obstáculo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a cubrirse ligeramente, pasando de poco nuboso a nuboso, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 12 grados a última hora del día.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares, aprovechando el buen tiempo antes de que llegue la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.