El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Redondela se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado muy nuboso, con una temperatura inicial de 11 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 10 grados a la hora 01 y manteniéndose en torno a esa cifra durante las siguientes horas.

A partir de las 04:00, la temperatura se estabiliza en 10 grados, y el cielo se despeja, lo que podría ofrecer un respiro a quienes buscan disfrutar de un día al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerca el mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 18 grados a las 16:00. Durante este periodo, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que favorecerá la sensación de calor.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que fluctúe entre el 56% y el 85% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad más alta, pero a medida que avance el día, esta irá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente.

El viento, que soplará principalmente del norte y noreste, tendrá una velocidad que oscilará entre 4 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán alrededor de las 11:00, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas, y la temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados a las 22:00. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día, lo que es una buena noticia para los planes al aire libre.

En resumen, Redondela disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables y no se prevén interrupciones por lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.