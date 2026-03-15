El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo del día, se espera que el cielo muestre una variedad de condiciones, comenzando con un estado poco nuboso en las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará nuboso, especialmente en las horas centrales, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 17 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 10 grados, pero se espera que alcancen un máximo de 17 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. La sensación térmica será moderada, gracias a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 65-85%, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más fresco en las horas más tempranas.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. En las primeras horas, la brisa será suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas centrales. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas y expuestas. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la región. A medida que se acerque la tarde, el cielo volverá a despejarse, ofreciendo un hermoso atardecer alrededor de las 19:41, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el día en Pontevedra se presenta como una jornada mayormente tranquila, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el tiempo templado y la buena visibilidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.