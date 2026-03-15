El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 62% y el 86%, lo que puede generar una sensación de mayor frescor, especialmente en las primeras horas. Esta alta humedad también puede contribuir a la percepción de un ambiente más pesado, aunque no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 3 y 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 7 km/h. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas variaciones hacia el final de la tarde, donde se espera que el cielo continúe con un predominio de nubes, aunque sin cambios significativos en las condiciones climáticas. La puesta de sol se producirá a las 19:41, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, no traerá sorpresas en forma de lluvia.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar ropa adecuada para el tiempo fresco y húmedo, así como estar preparados para el viento que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. En resumen, Pontecesures experimentará un día típico de marzo, con un tiempo fresco y cubierto, ideal para disfrutar de un paseo bajo las nubes sin preocuparse por la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.