El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las 3 de la mañana.

Durante la mañana, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a aumentar gradualmente. A las 10 de la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 10 grados, y para el mediodía, se espera que suba a 12 grados. La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 88% al amanecer, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, alcanzando un 65% hacia el mediodía.

A partir de la tarde, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 19 grados . La máxima se alcanzará alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. La humedad seguirá disminuyendo, llegando a un 53% en las horas centrales del día.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán los 26 km/h desde el noreste durante la tarde. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para generar incomodidad, y se espera que contribuya a una sensación de frescura agradable en el ambiente. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 6 de la tarde.

A medida que caiga la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas se situarán en torno a los 10 grados a las 11 de la noche. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.