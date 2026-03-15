El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:45. A medida que avance la mañana, las nubes comenzarán a aumentar, alcanzando un estado muy nuboso en las primeras horas de la tarde, aunque sin previsión de precipitaciones.

La temperatura durante el día oscilará entre los 7 y 15 grados . Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con temperaturas alrededor de 8 grados, pero se espera que el termómetro suba gradualmente, alcanzando los 15 grados en la tarde. Este aumento de temperatura será más notable entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé que el ambiente sea más cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 66% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 15 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo o realizar deportes. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso promete un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.