El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Poio se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que algunas nubes hagan su aparición a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 11 grados. La nubosidad comenzará a aumentar ligeramente, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Poio disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. En las horas más cálidas de la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 17 grados. Este aumento en la temperatura, combinado con la disminución de la humedad a un 64%, hará que la sensación térmica sea más agradable, ideal para paseos y actividades recreativas.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se espera un incremento en la nubosidad hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:41, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Poio no querrán perderse.

En cuanto a la calidad del aire, se prevé que sea buena, lo que permitirá disfrutar de un día saludable al aire libre. Las condiciones meteorológicas son propicias para actividades como senderismo, ciclismo o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la belleza del entorno, con un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.