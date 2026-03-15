El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , con una ligera disminución a 8 grados en las horas más frescas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo a un 59% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la humedad se estabiliza, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto a la nubosidad, el cielo estará mayormente despejado durante la mayor parte del día, aunque se anticipan algunas nubes dispersas en la tarde. Las condiciones nubosas serán más evidentes en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, pero no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, contribuyendo a un ambiente agradable.

A lo largo del día, el orto se producirá a las 07:45, mientras que el ocaso será a las 19:40, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de las horas de luz. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de precipitaciones hacen de este un día ideal para actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día espléndido.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.