El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados a partir de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 77% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento será un factor notable a lo largo del día, soplando desde el norte con velocidades que oscilarán entre 18 y 39 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y al viento.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará aún más, ofreciendo un panorama ideal para disfrutar de la naturaleza y los paisajes de Oia. La puesta de sol se espera para las 19:42, un momento perfecto para contemplar el ocaso en un entorno despejado.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento notable. Es un día propicio para actividades al aire libre, ya sea pasear por la costa, realizar deportes o simplemente disfrutar de un día en familia. La ausencia de precipitaciones y la mejora en las condiciones del cielo hacen de este un día ideal para aprovechar al máximo el entorno natural que ofrece la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.