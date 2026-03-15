El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un sol radiante, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C en la mañana y alcanzarán un máximo de 18°C en horas de la tarde, proporcionando un ambiente templado y confortable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 79% al final del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero a medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más cálida. Es recomendable llevar una chaqueta ligera por la mañana, que se podrá quitar a medida que el día se calienta.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte a una velocidad de entre 9 y 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas más fuertes podrían causar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 19:41, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá disfrutar en un ambiente despejado. La temperatura comenzará a descender después de las 18:00, alcanzando los 15°C hacia el final del día. En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, perfecto para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.