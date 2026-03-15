El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 56% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el tiempo se sienta más templado a medida que el sol se eleva en el cielo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de O Porriño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 15 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:41. La temperatura mínima de la noche se espera que sea de 10 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco pero cómodo para quienes deseen salir a disfrutar de la velada.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece este día de marzo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.