El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 68% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir temprano.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Es importante tener en cuenta esta variable si se planea estar en la costa o en áreas abiertas, donde el viento puede ser más perceptible.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite disfrutar de un día soleado sin preocupaciones. Las condiciones meteorológicas son perfectas para paseos por la playa, excursiones o simplemente disfrutar de un café en una terraza al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando algunas nubes, pero en general, se mantendrá despejado. La puesta de sol está programada para las 19:42, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La temperatura comenzará a descender después del ocaso, situándose en torno a los 13 grados hacia la noche.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las bellezas que ofrece esta encantadora localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.