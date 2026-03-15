El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas variaciones en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dejando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 16°C en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 72% al final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta esta variable, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

El amanecer se producirá a las 07:46, brindando un inicio luminoso al día, mientras que el ocaso se espera para las 19:41, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Este es un buen momento para aprovechar el entorno natural de Nigrán, ya sea paseando por sus playas o explorando sus rutas de senderismo.

En resumen, el tiempo de hoy en Nigrán se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Con un viento moderado del norte, será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando la belleza natural de la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.