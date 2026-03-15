El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, se presenta con condiciones meteorológicas mayormente favorables para la ciudad de Mos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 16 grados . Este rango térmico es ideal para actividades al aire libre, ya que las temperaturas serán suaves y agradables.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo a un 61% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la atmósfera estará relativamente húmeda al inicio del día, la sensación térmica será confortable a medida que la temperatura aumente. La combinación de un cielo despejado y una humedad controlada contribuirá a un ambiente propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 35 km/h. Aunque el viento será notable, no se anticipan condiciones adversas, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Mos disfruten de un día sin interrupciones.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean salir, ya que no habrá necesidad de preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, ideal para paseos y actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:46, y el ocaso será a las 19:41, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, es un momento perfecto para explorar los alrededores, realizar deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un paseo por la ciudad.

En resumen, el día de hoy en Mos se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los residentes pueden aprovechar al máximo este día primaveral, disfrutando de la belleza natural que ofrece la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.