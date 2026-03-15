El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Moraña se prepara para un día con un tiempo variado, donde la nubosidad será la protagonista. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, oscilando entre el 63% y el 79%. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y estable.

El viento soplará principalmente del noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Es recomendable tener en cuenta esta variable si se planea estar al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, el cielo alternará entre momentos de nubosidad y claros, aunque en general se mantendrá cubierto. Las condiciones meteorológicas serán propicias para disfrutar de un paseo por la naturaleza o actividades familiares, siempre que se esté preparado para la frescura del ambiente.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nuboso con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de la humedad y el viento del noreste ofrecerá un tiempo fresco, ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural. Con la salida del sol a las 07:46 y su ocaso a las 19:40, los habitantes de Moraña tendrán la oportunidad de aprovechar al máximo las horas de luz, disfrutando de un día que promete ser tranquilo y apacible.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.