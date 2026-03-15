El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 63% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a ser más agradable, aunque las primeras horas seguirán siendo frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, donde se espera que alcance hasta 29 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Mondariz podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final de la jornada. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día.

El ocaso se producirá a las 19:40, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol, que será especialmente hermosa en un día tan despejado. Los amantes de la fotografía y la naturaleza encontrarán en esta tarde una oportunidad perfecta para capturar la belleza del paisaje gallego.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para paseos y actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y el entorno que ofrece esta hermosa localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.