El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Moaña se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente claro, con solo algunas nubes poco significativas en las horas de la tarde.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 11 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 17 grados en la tarde. Este ascenso térmico, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el tiempo sea ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas en la naturaleza o en la costa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 59% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en el ambiente. Este viento ligero será un aliado perfecto para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o caminatas por la costa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Moaña pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece esta jornada de marzo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.