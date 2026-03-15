El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Meis, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 16 grados.

A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más nuboso, especialmente hacia la tarde, con un aumento en la cobertura de nubes que podría dar lugar a un ambiente más gris. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Meis podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles relativamente altos, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 67% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas centrales de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente. Las velocidades del viento variarán, comenzando con brisas suaves por la mañana y aumentando a medida que el día avanza.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:41, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Meis podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta como una jornada mayormente tranquila, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.