El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, el sol brillará con fuerza, manteniendo un ambiente despejado hasta el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un día luminoso.

A partir de la tarde, se anticipa un ligero aumento en la nubosidad, aunque las condiciones seguirán siendo favorables. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente templado y cómodo para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 67% y el 86%, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Durante las horas más activas del día, especialmente entre las 11:00 y las 15:00, se registrarán rachas más intensas, alcanzando hasta 26 km/h. Esto podría generar una ligera brisa, ideal para quienes disfrutan de paseos al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Este clima es perfecto para actividades familiares, paseos por la naturaleza o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia las 18:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé un ligero aumento en la nubosidad hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:41, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Aprovecha este día para salir y disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.