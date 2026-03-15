El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 17 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.
La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, alcanzando un 85% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero conforme el día avance, el tiempo se tornará más confortable.
En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, no se anticipan rachas que puedan causar inconvenientes significativos.
La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos por la costa o actividades recreativas en los parques de la localidad.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 19:41 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La temperatura comenzará a descender después del ocaso, situándose en torno a los 12 grados hacia la noche.
En resumen, Marín disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa localidad gallega.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.
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