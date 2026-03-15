El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Lalín se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a abrigarse. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto a medida que avanza el día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A primera hora, se registrarán mínimas de 5 grados, mientras que por la tarde, la temperatura podría llegar hasta los 12 grados, ofreciendo un leve respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondan el 73% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Lalín que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera un día seco, ya que no se prevén lluvias significativas. La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas es del 5% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 24 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más agradable en comparación con las primeras horas.

La visibilidad se verá afectada por la bruma que se espera en las últimas horas del día, especialmente hacia la noche, cuando la visibilidad podría reducirse. Esto podría influir en los desplazamientos, por lo que se aconseja precaución a quienes planeen salir después del ocaso, que se producirá a las 19:38 horas.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no se prevén precipitaciones, la alta humedad y la bruma nocturna podrían afectar la sensación térmica y la visibilidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.