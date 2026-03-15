El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que la temperatura llegue a los 15 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 66% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque la sensación de frescor será notable por la mañana, el tiempo se tornará más agradable conforme avance el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que el día avance, se intensificará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El orto se producirá a las 07:47, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se dará a las 19:42, ofreciendo una larga jornada de luz diurna. Este es un aspecto ideal para aquellos que planean disfrutar de paseos por la costa o actividades recreativas en la naturaleza.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar del entorno natural, ya sea paseando por la playa, realizando deportes al aire libre o simplemente relajándose en un parque. La combinación de buen tiempo y la belleza del paisaje isleño promete un día memorable para todos los residentes y visitantes.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.