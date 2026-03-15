El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un ambiente más soleado. A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% al amanecer y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 57% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cálido y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad que oscilará entre los 8 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a 30 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento podrían llegar a ser más intensas, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de A Guarda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región.

El orto se producirá a las 07:47, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se dará a las 19:42, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo de hoy en A Guarda se presenta como una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de la naturaleza, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque fresco, no será un impedimento para disfrutar del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.