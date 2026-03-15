El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados durante las primeras horas del día, con una ligera tendencia a aumentar conforme se acerque el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de frescor en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 17 grados durante la tarde, proporcionando un ambiente más cálido y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia el final del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Gondomar podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque se prevé la presencia de bruma en las primeras horas, especialmente en las zonas más cercanas al agua.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:41, marcando el final de un día que, aunque comenzó con nubes, se transformará en una jornada soleada y agradable.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y vientos moderados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.