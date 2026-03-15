El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 13 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 72% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se esperan chubascos que puedan alterar las actividades al aire libre.

El viento soplará del norte, con velocidades que variarán entre 10 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 33 km/h. A medida que el día avance, el viento se moderará, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se prevé que haya momentos de poco nuboso, especialmente hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de bruma y niebla en las horas más frías de la mañana y la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el orto solar previsto para las 7:45. Sin embargo, el ocaso se producirá a las 19:40, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada, aunque con un ambiente fresco y nublado.

En resumen, Forcarei experimentará un día cubierto y fresco, ideal para actividades en interiores, mientras que las condiciones exteriores podrían ser menos agradables debido a la humedad y el viento. Se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.