El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque se mantendrán intervalos de nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 15 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 65% en las horas centrales del día. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas. A medida que avance la tarde, la sensación térmica mejorará ligeramente, aunque se mantendrá fresca.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 21 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del tiempo. Sin embargo, se registrará una ligera posibilidad de bruma en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance el día, la bruma dará paso a un cielo más despejado, aunque aún con algunas nubes.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que no habrá actividad eléctrica ni condiciones severas que puedan alterar la tranquilidad del día. La combinación de un cielo cubierto y temperaturas frescas puede hacer que sea un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como visitar cafeterías o centros culturales.

En resumen, A Estrada experimentará un día fresco y cubierto, ideal para actividades tranquilas y en compañía. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas permiten que los habitantes disfruten de su jornada sin preocupaciones climáticas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.