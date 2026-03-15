El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Cuntis se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que se mantendrán estables a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que las nubes den paso a momentos de poco nuboso, aunque las nubes seguirán dominando el panorama.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento, alcanzando los 15 grados en las horas centrales, antes de descender nuevamente hacia la tarde y noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 63% y el 79%. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A lo largo del día, el viento será más suave, especialmente en las primeras horas, donde se espera que la velocidad no supere los 4 km/h.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Cuntis podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y la brisa.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y un viento moderado del noreste. Sin lluvias a la vista, será un día propicio para disfrutar de la naturaleza, aunque con la precaución de abrigarse un poco ante el fresco ambiente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.