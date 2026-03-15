El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Catoira se presenta con un panorama mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera bruma que podría dificultar la visibilidad en algunos momentos. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con periodos de nubosidad muy intensa, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 11 grados, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Esta temperatura, aunque moderada, puede sentirse un poco más fresca debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando entre el 60% y el 84% a lo largo del día. Esto generará una sensación térmica más fría, especialmente en las primeras horas.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias para hoy, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan chubascos, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes relacionados con el tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de entre 2 y 3 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 10 km/h, proveniente del noreste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

La visibilidad, aunque afectada por la bruma, se mantendrá aceptable, permitiendo que los residentes y visitantes de Catoira disfruten de su entorno. Sin embargo, se recomienda tener precaución al conducir, especialmente en las primeras horas del día.

En resumen, Catoira experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y sin precipitaciones. La combinación de la humedad y el viento del noreste contribuirá a una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para disfrutar de las actividades diarias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.