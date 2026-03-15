El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, A Cañiza experimentará un día mayormente despejado con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo cubierto durante la madrugada, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un tiempo más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La temperatura a primera hora se situará en torno a los 8 grados, descendiendo ligeramente a 5 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 14 grados hacia la tarde. Este ascenso en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 76% y bajará a un 62% en las horas más cálidas del día.

El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 11 y 30 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 22 km/h, aumentando a 29 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa fresca puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el viento se intensifique, se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el frío, sobre todo en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de A Cañiza podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante recordar que, aunque el cielo se mantenga mayormente despejado, algunas nubes pueden aparecer en la tarde, pero sin afectar la estabilidad del tiempo.

El orto se producirá a las 07:45 y el ocaso será a las 19:39, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, hoy será un día agradable en A Cañiza, con temperaturas moderadas, cielos despejados y un viento fresco que invitará a salir y disfrutar del entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.