El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas horas de poco nuboso en la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables que oscilarán entre los 10 y 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura alcanzará un máximo de 16 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 68% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y agradable.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 7 y 12 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 19 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando picos de 32 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, el viento no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias significativas, permitiendo disfrutar del aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad del día. La puesta de sol está prevista para las 19:41, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Cangas no querrán perderse. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la tarde sea perfecta para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un momento de relajación en los parques locales.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para salir, explorar y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.