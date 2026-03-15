El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mostrarán poco nubosos, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la calidez del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente templado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 65% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta cómodo, sin la incomodidad de un exceso de humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte a una velocidad de entre 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 25 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas más abiertas. Este viento fresco será un alivio en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Cambados pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

Los momentos más destacados del día incluirán un amanecer a las 07:47 y un ocaso a las 19:41, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para disfrutar de la jornada. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hacen de este un día perfecto para pasear por el centro histórico de Cambados, visitar sus bodegas de vino o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.