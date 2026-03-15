El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Caldas de Reis se despertará con un tiempo mayormente tranquilo y agradable. Durante la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

A lo largo del día, el cielo mostrará una tendencia a despejarse, con intervalos de nubes que no afectarán significativamente la luminosidad. La temperatura máxima alcanzará los 17 grados en las horas centrales de la tarde, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa, que comenzará en un 87% por la mañana, descenderá gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será ligero, predominando del norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. En las primeras horas del día, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, pero se espera que la intensidad del viento disminuya a medida que avance la tarde. Esto permitirá disfrutar de un día sin la molestia de ráfagas fuertes, lo que es ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes al aire libre. La visibilidad será buena, aunque se podrían presentar momentos de bruma en las primeras horas, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua.

Por la tarde, el cielo comenzará a cubrirse ligeramente, con un aumento en la nubosidad hacia la noche. Sin embargo, no se anticipan cambios drásticos en las condiciones climáticas. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 19:40, marcando el inicio de una noche tranquila. La combinación de temperaturas agradables y cielos mayormente despejados hará de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Caldas de Reis. En resumen, se espera un día sin complicaciones meteorológicas, ideal para disfrutar de la belleza de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.