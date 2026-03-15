El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde primera hora de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo templado y cómodo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 60% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en zonas expuestas. Sin embargo, el viento no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias significativas.

A lo largo del día, el cielo experimentará algunas variaciones, con momentos de poco nuboso en las horas de la tarde, pero en general, se mantendrá despejado. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas y un entorno natural en su máximo esplendor.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la playa, hacer senderismo o simplemente relajarse en un parque. Con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvia, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde, pero en general, el tiempo será propicio para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.