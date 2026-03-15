El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Barro, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 10 grados, que se mantendrá constante hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 16 grados en las horas pico.

El estado del cielo será predominantemente poco nuboso durante la mayor parte del día, con algunas variaciones hacia la tarde. Las primeras horas de la mañana se caracterizarán por un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con momentos de cielo cubierto, especialmente en las horas de la noche.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 64% hacia la tarde.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, aumentando ligeramente en intensidad a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se espera que el viento sople del norte con una velocidad de hasta 12 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en el ambiente.

La salida del sol está programada para las 07:46, mientras que el ocaso se producirá a las 19:40, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. La combinación de temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y la ausencia de precipitaciones hace de este un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en Barro.

En resumen, el tiempo de hoy en Barro se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos poco nubosos y sin riesgo de lluvias, lo que invita a los habitantes a aprovechar al máximo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.