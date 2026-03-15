El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Baiona se despertará con un cielo cubierto durante las primeras horas de la mañana, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance el día, se espera que el cielo se aclare, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 15 grados a lo largo de la jornada, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 72% al final del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque la ausencia de precipitaciones a lo largo del día contribuirá a un ambiente seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar un ligero oleaje en la costa. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Baiona disfruten de un día sin interrupciones climáticas, ideal para paseos por la playa o actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:41. La temperatura comenzará a descender lentamente, pero se mantendrá en un rango cómodo, lo que hará que la noche sea agradable para disfrutar de cenas al aire libre o paseos por el puerto.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.