El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo nuboso en las primeras horas, especialmente entre la medianoche y la 1 de la mañana, donde se espera una cobertura de nubes que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer. Sin embargo, a partir de la 1 de la mañana, el cielo se despejará, manteniendo esta tendencia durante la mayor parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 19 grados . Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 6 grados a las 7 y 8 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, alrededor de las 4 y 5 de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 88% a la medianoche y bajará hasta un 52% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h entre las 11 y 12 del mediodía. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo de la jornada. Esto permitirá disfrutar de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, favoreciendo un ambiente propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

El orto se producirá a las 7:45, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 19:40, ofreciendo un atardecer que promete ser espectacular. En resumen, As Neves disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para salir y disfrutar del entorno.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.