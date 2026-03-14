El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 10 y 13 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 70% en las primeras horas del día, y aumentando hasta un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que es probable que se produzcan lluvias ligeras, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con valores que no superan los 0.2 mm, pero la persistencia de la nubosidad puede generar una sensación de inestabilidad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. Los vientos soplarán desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 25 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, pasando a ser mayormente del este y sureste, con velocidades que irán disminuyendo hacia la tarde.

A partir de la tarde, se espera que la probabilidad de lluvia disminuya, con un 0% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Esto permitirá que el cielo se despeje ligeramente, aunque las temperaturas se mantendrán frescas, alrededor de los 12 grados por la noche. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana, lo que es común en esta época del año.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se anticipa un día fresco y mayormente cubierto, con lluvias ligeras en la mañana y una mejora gradual en las condiciones hacia la tarde. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo un paraguas si planean salir durante las horas más críticas de la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.