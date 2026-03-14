El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

Hoy, 13 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la mañana, el cielo se presentará cubierto, lo que podría influir en la sensación térmica y en la actividad diaria de los habitantes. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados durante las primeras horas del día, lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse adecuadamente antes de salir.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas de la tarde y la noche. Este descenso puede ser acompañado por un aumento en la humedad relativa, que se prevé que esté en torno al 90% hacia la tarde. La alta humedad, combinada con las nubes densas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 100% de que se registren lluvias, aunque se anticipa que serán escasas. En total, se estima que la precipitación acumulada será de aproximadamente 0.2 mm, lo que sugiere que, aunque el paraguas podría ser un buen compañero, no se prevén lluvias intensas. Sin embargo, es recomendable estar preparados para posibles chubascos ligeros, especialmente en las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el oeste con una velocidad de 22 km/h, lo que podría generar ráfagas de hasta 32 km/h. Este viento fresco podría hacer que la sensación de frío se acentúe, por lo que se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente si planean estar al aire libre durante períodos prolongados.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. Las condiciones de visibilidad no deberían verse gravemente afectadas, pero la combinación de nubes y viento podría crear un ambiente variable. El ocaso está previsto para las 19:39, momento en el que la luz del día comenzará a desvanecerse, dejando un ambiente más fresco y posiblemente más húmedo.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, hacerlo con precaución y abrigado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.