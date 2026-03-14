El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 83% y el 90%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Este nivel de humedad, combinado con las nubes densas, puede hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Los vientos, provenientes principalmente del noroeste, soplarán con una velocidad que variará entre 4 y 14 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y algo incómodo para quienes estén al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con un total acumulado de aproximadamente 0.1 mm en las horas de mayor actividad, que se concentrarán entre la mañana y la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de tormentas se mantiene en cero, lo que indica que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, la combinación de nubes y lluvias ligeras puede hacer que el día se sienta más gris y sombrío de lo habitual.

La salida del sol está programada para las 07:48, mientras que el ocaso se producirá a las 19:40, lo que proporciona un total de más de 11 horas de luz diurna. A medida que se acerque la tarde, es posible que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto.

En resumen, hoy en Vilagarcía de Arousa se prevé un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se decide salir, es aconsejable estar preparado para las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.