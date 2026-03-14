El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

Hoy, 13 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que no ofrecerán muchas oportunidades para disfrutar del sol. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo completamente cubierto que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, alcanzando un máximo de 13 grados durante la jornada, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, rondando el 85% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que pueden resultar incómodos para algunas personas. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja llevar ropa adecuada para evitar molestias.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia haga su aparición, aunque de manera escasa. Se prevé una precipitación de 0.2 mm en el periodo de la tarde, lo que indica que, aunque no se anticipan lluvias intensas, es posible que se produzcan algunas gotas que podrían mojar a quienes se encuentren al aire libre. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que significa que es muy probable que se produzcan estas lluvias ligeras, por lo que llevar un paraguas o un impermeable podría ser una buena idea.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del oeste con velocidades que alcanzarán los 21 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las rachas de viento podrían llegar hasta los 32 km/h, por lo que se recomienda tener precaución, especialmente en áreas abiertas o en la costa, donde el viento puede ser más fuerte.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. La combinación de alta humedad y viento puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que es aconsejable vestirse en consecuencia y estar preparado para las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.