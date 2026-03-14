El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, el tiempo en Vilaboa se presenta mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 14 grados . La sensación térmica será fresca, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 93%. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que son más sensibles a la humedad. A medida que avance el día, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el cielo cubierto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes, con un acumulado de 0.1 mm en varias horas del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose en torno al 95% durante la tarde. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Vilaboa experimenten algunas lloviznas a lo largo del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Aunque no se esperan rachas fuertes, el viento puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la mañana. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, lo que podría ofrecer un ligero alivio a la sensación de frescura.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán frescas, y se recomienda a los residentes que se preparen para un día húmedo y fresco. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como leer un libro o ver una película, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.