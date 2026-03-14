El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilaboa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 14 de marzo de 2026, el tiempo en Vilaboa se presenta mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 14 grados . La sensación térmica será fresca, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 93%. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que son más sensibles a la humedad. A medida que avance el día, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el cielo cubierto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes, con un acumulado de 0.1 mm en varias horas del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose en torno al 95% durante la tarde. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Vilaboa experimenten algunas lloviznas a lo largo del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Aunque no se esperan rachas fuertes, el viento puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la mañana. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, lo que podría ofrecer un ligero alivio a la sensación de frescura.
En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán frescas, y se recomienda a los residentes que se preparen para un día húmedo y fresco. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como leer un libro o ver una película, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.
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