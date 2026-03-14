El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

Hoy, 13 de marzo de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a mantenerse abrigado y preparado para la posibilidad de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, lo que generará una atmósfera gris y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , lo que sugiere que será un día fresco, ideal para actividades en interiores o para quienes disfrutan de paseos bajo la lluvia.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene alta, alcanzando el 100% en algunos periodos. Aunque las lluvias no serán intensas, se espera que se registren entre 0.1 y 0.2 mm de precipitación, especialmente en las horas centrales de la jornada. Esto significa que es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir, ya que las lluvias serán escasas pero constantes.

La humedad relativa también será notablemente alta, comenzando en un 84% por la mañana y aumentando hasta un 91% hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse en capas para mantenerse cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 5 y 13 km/h, predominando desde el oeste. Aunque no se anticipan tormentas, el viento puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas abiertas. Por lo tanto, es prudente buscar refugio en lugares cerrados si se siente el viento fuerte.

A medida que avance el día, el sol se ocultará a las 19:38, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, puede ofrecer momentos de tranquilidad y reflexión. La luz del día comenzará a asomarse a las 07:49, brindando una breve oportunidad para disfrutar de la calma matutina antes de que las nubes tomen el control del cielo.

En resumen, hoy en Vilaboa se espera un día cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o para aquellos que no temen mojarse un poco al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.