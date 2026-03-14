El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 0.1 mm en las primeras horas y un total de 0.2 mm a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , comenzando con un fresco 6°C en la madrugada y alcanzando un máximo de 10°C durante la tarde. La sensación térmica puede ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90% durante gran parte del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescor. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a la sensación de humedad en el ambiente.

A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de bruma, especialmente en las horas de la tarde. Esto puede reducir la visibilidad, así que se recomienda precaución si se planea salir a la carretera. La bruma también puede ser un factor a tener en cuenta para quienes realicen actividades al aire libre, ya que puede afectar la calidad del aire.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula, lo que significa que no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, la combinación de la lluvia ligera y la alta humedad puede hacer que el día se sienta más incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día de clima inestable y que tomen las precauciones necesarias si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.