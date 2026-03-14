El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

Hoy, 13 de marzo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá nublado, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 1 mm en algunos momentos del día. La probabilidad de lluvia es del 100%, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

Las temperaturas durante el día se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 9 grados . En las horas más cálidas, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo en 9 grados, mientras que por la tarde y al caer la noche, descenderá a 8 grados. La sensación térmica será aún más baja, con valores que rondarán entre los 5 y 7 grados, lo que sugiere que la percepción del frío será notable, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 18 km/h en las horas más activas. Las rachas de viento podrían ser más intensas, llegando hasta los 38 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frío y, en algunos casos, incomodidad para quienes se desplacen por la zona. Es recomendable abrigarse adecuadamente y tener precaución al caminar por áreas expuestas.

A medida que avance el día, el sol se asomará tímidamente en algunos momentos, pero la predominancia de las nubes y la posibilidad de lluvia mantendrán el ambiente mayormente gris. La salida del sol se producirá a las 07:48, mientras que el ocaso está previsto para las 19:36, lo que significa que la duración de la luz diurna será suficiente para realizar actividades, aunque con la advertencia de que la lluvia podría interrumpir cualquier plan al aire libre.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Los residentes deben estar preparados para las condiciones invernales que se presentan, asegurándose de llevar consigo ropa adecuada y protección contra la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.