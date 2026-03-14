El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Vigo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que permanecerán así durante gran parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, y aunque se espera que la lluvia sea escasa, hay probabilidades de que se registren algunas precipitaciones ligeras, especialmente en las primeras horas del día y hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 13 grados a lo largo del día. Las mínimas se registrarán en las primeras horas, con 10 grados, y se espera que alcancen un máximo de 13 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad y el viento, que soplará del noroeste con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 78% y el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad comience a despejarse ligeramente, especialmente hacia la tarde y la noche, aunque aún se mantendrán algunos intervalos de nubes.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará con una velocidad moderada, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas del día. Las rachas de viento serán más suaves hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea menos intensa.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que la actividad de lluvia disminuya, permitiendo que la temperatura descienda a niveles más frescos. La puesta de sol se producirá a las 19:40, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, ofrecerá momentos de calma y tranquilidad para disfrutar de la ciudad.

En resumen, hoy en Vigo será un día de cielos cubiertos, con temperaturas frescas y algunas posibilidades de lluvia ligera, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.